Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Hakkında çeşitli hastalık dedikodusu çıkan Özcan, uzun süre sessizliğini korudu. Son zamanlarda söylentiler tekrar yayılmaya başlayınca Özcan, "Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler. Kanser hastası değilim. Şu anda benim çalışmamı etkileyecek bir rahatsızlığım yok" açıklamasını yaptı.

Tanju Özcan 20 kilo verdiğini açıkladı

Özcan zayıflamasına sebep olan pankreatit rahatsızlığıyla ilgili de şunları söyledi:

“Ben bir pankreatit rahatsızlığı geçirdim. Hatta 2 kez geçirdim aynı rahatsızlığı. İkinciden sonra şeker hastası, TİP-2 diyabet hastası olduk. Bunun da etkisiyle olsa gerek gıda tüketimimizi de azalttık. 20 kilo civarı kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım. Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler. Kanser hastası değilim. Daha 2 gün önce de kan tetkiklerimi yaptırdım. Ama bu konuda bana dua eden binlerce insan olduğunu biliyorum. Şu anda benim çalışmamı etkileyecek bir rahatsızlığım yok.

Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor beslenme konusunda. Düzenli beslenmeye alışkın olmadığımız için şekerle baş edemiyoruz. Arzu edilen değerlere düşmedi. Ama en azından kilo verişim durdu ve tekrar toparlamış oldum. Hayır duasını eksik etmeyenlerden Allah razı olsun. Şu anda görevimi yapmamı engelleyecek bir rahatsızlığım yok” diye konuştu