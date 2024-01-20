20 Ocak Cumartesi TV yayın akışında neler var? 20 Ocak Cumartesi hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
20 Ocak Cumartesi TV yayın akışında neler var? 20 Ocak Cumartesi hangi diziler var?
20 Ocak Cumartesi günü televizyon yayın akışı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler, Google'da "20 Ocak Cumartesi TV yayın akışı" gibi aramalarla yayın akışını sorguluyor. Peki, 20 Ocak Cumartesi TV yayın akışında neler var? 20 Ocak Cumartesi hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri, 20 Ocak Cumartesi gününün yayın akışını öğrenmek için araştırmalara başladı. Google'da "20 Ocak Cumartesi TV yayın akışı" gibi sorularla arama yapılıyor. Peki, 20 Ocak Cumartesi TV yayın akışında neler var? 20 Ocak Cumartesi hangi diziler var?

20 OCAK CUMARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

20 Ocak Cumartesi TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlar yayınlanıyor. Televizyon karşısında ‘bugün TV'de ne var?’ diye araştıranlar için ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

showtv.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 - "Karaoğlan Geliyor" (Yerli Sinema)

10:00 - "Cumartesi Sürprizi"

13:00 - "Aile"

15:30 - "Sandık Kokusu"

18:25 - "Hafta Sonu Ana Haber"

20:00 - "Güldür Güldür Show"

23:45 - "Kızılcık Şerbeti"

02:45 - "Sandık Kokusu"

05:30 - "Aile"

atv.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 - "ATV’de Hafta Sonu"

10:00 - "Ateş Kuşları"

13:00 - "Ben Bu Cihana Sığmazam"

16:00 - "Aldatmak"

19:00 - "ATV Ana Haber"

20:00 - "Kardeşlerim"

00:20 - "Yıldızlar Bana Uzak"

03:00 - "Safir"

05:30 - "Yeter"

kanal-d.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - "Yabancı Damat"

08:30 - "Konuştukça"

09:45 - "Magazin D Cumartesi"

13:00 - "Arda'nın Mutfağı"

14:00 - "Yargı"

16:15 - "Üç Kız Kardeş"

18:30 - "Kanal D Haber Hafta Sonu"

20:00 - "Şarkılar Bizi Söyler"

23:30 - "Yaşam Karşıtı" (Yabancı Sinema)

01:30 - "Yaşam Karşıtı" (Yabancı Sinema)

fox.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 - "Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri"

08:30 - "Çalar Saat Hafta Sonu"

11:15 - "Ekonomi Arası"

11:20 - "Gaddar"

13:45 - "Hudutsuz Sevda"

19:00 - "Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu"

20:00 - "Gaddar"

22:45 - "Kirli Sepeti"

01:30 - "Gaddar"

03:45 - "Kefaret"

06:00 - "Her Yerde Sen"

star-tv.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 - "Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi"

09:30 - "Karlar Kraliçesi" (Yabancı Sinema)

11:00 - "Sakla Beni"

13:30 - "Yerli Dizi Tekrar"

15:45 - "Ömer"

18:15 - "Star Haber"

18:00 - "Çok Güzel Hareketler 2"

20:00 - "Zafere Hücum" (Yabancı Sinema)

22:30 - "Belalı Tanık" (Yabancı Sinema)

tv8.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 - "Süper Bir Takım"

08:00 - "Türkiye’nin Doktorları"

09:00 - "Bir Yemek Olsan"

10:00 - "Gazete Magazin"

14:15 - "Cevap Ver Türkiye"

16:30 - "Çarkıfelek"

20:00 - "Survivor All Star 2024"

00:15 - "Survivor Ekstra"

Son Haberler
Ellerinden telefonu düşürmeyenler aman dikkat. Büyük tehlike ortaya çıktı Sağlık
Ellerinden telefonu düşürmeyenler aman dikkat. Büyük tehlike ortaya çıktı
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu Gündem
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Çanakkale'de feci kaza. Motosiklet sürücü, arkadaşı ve çarptığı yaya metrelerce savruldu Gündem
Çanakkale'de feci kaza. Motosiklet sürücü, arkadaşı ve çarptığı yaya metrelerce savruldu
Galatasaray: 61 Trabzonspor: 44 Spor
Galatasaray: 61 Trabzonspor: 44
Dev mağaza zinciri 2 bin 350 kişiyi işten atacak. Şirketin 560 mağazası bulunuyor Dünya
Dev mağaza zinciri 2 bin 350 kişiyi işten atacak. Şirketin 560 mağazası bulunuyor
Togg T10X satışları ne zaman başlayacak? Togg siparişi nasıl verilir? Keşfet
Togg T10X satışları ne zaman başlayacak? Togg siparişi nasıl verilir?
Çevrimiçi destek sohbet robotu müşteriye küfür etti. Yapay zekâlı robotlar yakında başkaldıracak Teknoloji
Çevrimiçi destek sohbet robotu müşteriye küfür etti. Yapay zekâlı robotlar yakında başkaldıracak