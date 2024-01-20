Televizyon izleyicileri, 20 Ocak Cumartesi gününün yayın akışını öğrenmek için araştırmalara başladı. Google'da "20 Ocak Cumartesi TV yayın akışı" gibi sorularla arama yapılıyor. Peki, 20 Ocak Cumartesi TV yayın akışında neler var? 20 Ocak Cumartesi hangi diziler var?

20 OCAK CUMARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

20 Ocak Cumartesi TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlar yayınlanıyor. Televizyon karşısında ‘bugün TV'de ne var?’ diye araştıranlar için ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 - "Karaoğlan Geliyor" (Yerli Sinema)

10:00 - "Cumartesi Sürprizi"

13:00 - "Aile"

15:30 - "Sandık Kokusu"

18:25 - "Hafta Sonu Ana Haber"

20:00 - "Güldür Güldür Show"

23:45 - "Kızılcık Şerbeti"

02:45 - "Sandık Kokusu"

05:30 - "Aile"

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 - "ATV’de Hafta Sonu"

10:00 - "Ateş Kuşları"

13:00 - "Ben Bu Cihana Sığmazam"

16:00 - "Aldatmak"

19:00 - "ATV Ana Haber"

20:00 - "Kardeşlerim"

00:20 - "Yıldızlar Bana Uzak"

03:00 - "Safir"

05:30 - "Yeter"

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - "Yabancı Damat"

08:30 - "Konuştukça"

09:45 - "Magazin D Cumartesi"

13:00 - "Arda'nın Mutfağı"

14:00 - "Yargı"

16:15 - "Üç Kız Kardeş"

18:30 - "Kanal D Haber Hafta Sonu"

20:00 - "Şarkılar Bizi Söyler"

23:30 - "Yaşam Karşıtı" (Yabancı Sinema)

01:30 - "Yaşam Karşıtı" (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 - "Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri"

08:30 - "Çalar Saat Hafta Sonu"

11:15 - "Ekonomi Arası"

11:20 - "Gaddar"

13:45 - "Hudutsuz Sevda"

19:00 - "Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu"

20:00 - "Gaddar"

22:45 - "Kirli Sepeti"

01:30 - "Gaddar"

03:45 - "Kefaret"

06:00 - "Her Yerde Sen"

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 - "Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi"

09:30 - "Karlar Kraliçesi" (Yabancı Sinema)

11:00 - "Sakla Beni"

13:30 - "Yerli Dizi Tekrar"

15:45 - "Ömer"

18:15 - "Star Haber"

18:00 - "Çok Güzel Hareketler 2"

20:00 - "Zafere Hücum" (Yabancı Sinema)

22:30 - "Belalı Tanık" (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 - "Süper Bir Takım"

08:00 - "Türkiye’nin Doktorları"

09:00 - "Bir Yemek Olsan"

10:00 - "Gazete Magazin"

14:15 - "Cevap Ver Türkiye"

16:30 - "Çarkıfelek"

20:00 - "Survivor All Star 2024"

00:15 - "Survivor Ekstra"