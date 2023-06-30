20 saattir kayıp otomobil uçurumun dibinde bulundu 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta bayram ziyareti için gittikleri Çat beldesinden dönerken kaza yapan 3 kişilik ailenin akıbeti, 20 saat sonra ortaya çıktı.

20 saattir kayıp otomobil uçurumun dibinde bulundu 2 ölü, 1 yaralı

Dün gündüz saatlerinde Tokat’a bağlı Çat beldesindeki akrabalarını ziyarete giden Yücel Yılmaz (45), Hamdi Yıldız (46) ve eşi Şerife Yıldız (41), saat 18.00 sıralarında 60 BD 404 plakalı otomobille şehir merkezine dönmek için yola çıktı.

Akrabaları, yola çıkan aileden haber alamayınca, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Akşam saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla dün akşam başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Havanın aydınlanmasıyla yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

YOL KENARINDA ARAÇ PARÇALARI GÖRÜLDÜ

Kızılöz köyü yakınlarında yol kenarında araç parçaları görünce arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Otomobili ve içindekiler saat 14.00 sıralarında yaklaşık 250 metrelik uçurumun dibinde buldu.

60 BD 404 plakalı otomobilleriyle Kızılöz köyü yakınlarında 250 metrelik uçuruma yuvarlanan aileden sadece Şerife Yıldız (41) hayatta kaldı.

Şerife Yıldız, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Ancak durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin sürücüsü Yücel Yılmaz (45) ve eşi Hamdi Yıldız (46) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, kazanın nedenini araştırıyor.

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