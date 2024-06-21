20 saniyelik drift keyfine binlerce lira ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
20 saniyelik drift keyfine binlerce lira ceza

Antalya Manavgat'ta döner kavşakta drift atan sürücüye yaptığı yanında kalmadı. Sürücüye binlerce lira para cezası kesildi.

Görüntü Antalya'nın Manavgat ilçesinde, topu topuna 20 saniye...Tofaş Şahin marka bir araç...Gaza basan sürücü, döner kavşakta aracıyla 20 saniye boyunca drift attı.

İşte bu 20 saniyelik drift görüntüsü sürücüye pahalıya patladı. Cezayı yedi, yanına da ek cezaları eklendi. Toplam 32 bin 233 liraya yükseldi. Manavgan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri drift atarak vatandaşları rahatsız eden ve trafiği tehlikeye sokan sürücünün Sorgun mahallesinde oturduğunu tespit etti. Sürücü yakalandı, cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili olarak sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D (drift) maddesini ihlalden 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanarak, aracı 60 gün trafikten men edildi. M.A.T.'nın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

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