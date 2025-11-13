Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde yer alan Siğnaği’de 11 Kasım tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin naaşları Türkiye’ye getirildi.
Şehitlerimizin cenazelerini taşıyan “Koca Yusuf” A400M tipi askeri uçak, başkent Tiflis’teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı’ndan Ankara’ya iniş yaptı.
NE OLMUŞTU?
Azerbaycan'daki zafer törenlerine katılan askerleri taşıyan askeri kargo uçağı 11 Kasım tarihinde Gence kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü. Yaşanan olay sonrası uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.
Arama kurtarma ekiplerinin çabaları sonrası naaşlarına ulaşılan şehitler akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.
Öte yandan 2012 yılında Suudi Arabistan'dan alınan düşen uçağın kara kutusu bulunarak Türkiye'ye getirilmişti. Uçağın neden düştüğüne dair detaylar kara kutuda gerçekleştirilen incelemeler sonrası ortaya çıkacak.