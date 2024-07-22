20 Temmuz Bolu’da Denktaş Anıtı’nın önünde kutlandı

Törene, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Rauf Denktaş’ın Gezici Büyükelçisi, Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Anıtın yapımını gerçekleştiren Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Kıdemli Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner, Bolu Garnizon Komutanı, Emniyet Müdürü Recep Peker Eryılmaz, Jandarma Komutanı J. Kıd. Alb. Mehmet Avcı, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bolu Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Dayanışma ve Kültür Derneği Bolu İl Temsilciliği tarafından, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt heykeline çelenk bırakıldı. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının akabinde protokol konuşmaları ve folklor gösterileri gerçekleştirildi. Şiddetli yağmur nedeniyle Anıt önünde başlayan kutlama törenine salonda devam edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar video mesajla Bolu halkına seslendi.





Rauf Denktaş’ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf törende yaptığı konuşmada “Allah'a şükürler olsun Anavatan Türkiye, garantör Türkiye bizi yalnız bırakmadı, tam zamanında yetişti Kıbrıs Türklerini mutlak soykırımdan kurtardı. Sayın Yamaner Komutan’ın gayretleri ile diktiği ebedi liderimiz Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın Anıtı, ebedi liderimiz Denktaş’ın şahsında Kıbrıs Millî davamızın, millî mücadelemizin genç nesillere anlatılmasını, hatırlatılmasını sağlayacaktır.

50 yıl önce biz Kıbrıs Türkleri Kıbrıs’ta ölüm kalım savaşı verirken Bolu'dan adaya gelen Bolu Komando Tugayı’nın kahraman Mehmetçikleri imdadımıza yetişiyordu. Allah bin kere razı olsun onlardan. Allah nasip etti 50. yıldönümünde ben bizzat Gazilerimize şükran ve minnetlerimi arz etme imkânı buldum. Biz Kıbrıs Barış Harekâtında bayrağı yere düşürmedik. Barış Harekâtı özgürlüğe kavuştuğumuz gündür. Barış Harekatı sayesinde devletimiz KKTC’yi kurma imkânı bulduk.”

“Denktaş KKTC’yi tanınsın diye kurdu”

KKTC’nin yaşaması ve tanınması için mücadelenin devam edeceğini vurgulayan, Gezici Büyükelçi Hüseyin Macit Yusuf, “Bu devleti kurarken kan verdik, can verdik. Ebedi Liderimiz Denktaş KKTC’yi tanınsın diye kurdu. Bu devleti tanıtmak hepimizin görevidir. Anadolu'daki siz kardeşleriniz bizim arkamızda olduğunuz müddetçe bizim kutsal mücadelemiz devam edecektir. Hiçbir şekilde Rum’a, Yunan'a, emperyalist Batıya, Amerika'ya yenilmemiz söz konusu değildir. Bu güç sizden aldığımız güçtür. Ve bu güçle sizlere söz veriyorum, and içiyorum ki bayrak yere düşmeyecek. Ezan Kıbrıs'ta dinmeyecek” dedi.





Bolu Valisi Erkan Kılıç da yaptığı konuşmada “Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde sembol isim kuşkusuz Rauf Raif Denktaş’tır. Rauf Raif Denktaş, hayatı boyunca Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmuş; Ada’da adil ve kalıcı bir çözüm için mücadele etmiştir. Hukukçu kimliğiyle, siyasi ve diplomatik alandaki üstün yetenekleriyle Denktaş, Kıbrıs davasının sesi ve lideri olmuştur. Denktaş, gösterdiği onurlu duruş ve direnişle Rumların ENOSİS hayallerinin de gerçekleşmesine mani olmuştur.

Zaferin, kararlılığın ve Türk milletine duyulan sevginin sembolü olan Rauf Raif Denktaş Anıt Heykeli, kendisi de Kıbrıs Harekâtı’na katılmış kahraman bir gazi olan Sayın Ahmet Şerafettin Yamaner’in çabalarıyla Bolu’muza kazandırılmış; Bu Anıt Heykel, sadece halkın kolektif hafızasının unutmaması gereken önemli bir dava adamının heykeli değildir. Varoluş amacını yerine getirip Rabbine iç huzuruyla yürüyen büyük bir halk adamının heykelidir. Gelecek nesiller inşallah böyle örnek isimleri hep zihninde tutacak, onların tarihe geçmiş mücadelelerinden ilham alacaklardır.” dedi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de, “Barış Harekatı ile adaya barış getirilmiştir. Rauf Denktaş'ı ve o dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve hükümetini minnetle anıyorum. Kıbrıs zaferi Kurtuluş savaşından sonraki en büyük başarımızdır. Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkını Harekat için hazırladı, Kıbrıs Türklerine mücadele ruhunu aşıladı ve diri tuttu. Harekat sonrasında kurduğu KKTC’yi geliştirmek görevimizdir.” şeklinde konuştu.