20 yıldır konuşamayan felçli kadın bakın nasıl konuştu

20 yıldır konuşamayan felçli bir kadının yapay zekâ sayesinde yeniden konuştuğu bildirildi.

20 yıldır konuşamayan felçli kadın bakın nasıl konuştu

Son dönemlerde hayatımızın hemen her bölümünde kendini gösteren yapay zekâ, tıp dünyasını da etkilemeyi sürdürüyor.

Geçirdiği beyin sapı felci nedeniyle konuşma yetisini kaybeden bir kadın, yapay zekâ sayesinde yeniden "konuşabilir" olduğu bildirildi.

Kadının beynine yerleştirilen bir çip, oluşturulan bir avatar yardımıyla kadının konuşmasını sağladığı ifade edildi.

Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Ann Johnson isimli bir kadın, 30 yaşındayken beyin sapı felci geçirdi ve konuşma yetisini tamamen sona erdi.

Geleneksel yöntemler, yıllar içerisinde bu sorunun düzeltilmesine yardımcı olmadı. Ancak ABD'de hizmet veren San Francisco Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi bünyesinde çalışan uzmanlar, yapay zekânın bu sorunu çözebileceğini keşfettiler.

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Yapılan çalışma sonuç verdi ve 20 yıldır konuşamayan kadın, şimdi yeniden eskisi gibi konuşabilir oldu.

Bilim insanları, Ann Johnson için özel bir beyin implantı geliştirdiler. 235 adet elektrottan oluşan bu implant, beyin dalgalarının şifresini çözebilen özel bir yapay zekâ algoritması ile entegre edildiği bildirildi.

Yapılan çalışma, 20 yıldır konuşamayan talihsiz kadının yeniden iletişim kurabilmesini sağladı. Kadın için oluşturulan bir avatar, kadının konuşmak için çaba sarf ederken beyninde oluşan dalgaları kelimelere döküyor. Üstelik bu avatar, kadının yüz ifadelerini de aktarabiliyordu.

Ann Johnson'a geçmişte uygulanan tedaviler, kadının sadece kafa hareketleri yapmasını ve bu sayede dakikada sadece 14 kelimelik iletişim kurabilmesini sağlıyordu. Ancak yapılan son çalışma, bu durumu büyük ölçüde geliştirdi. Kadın artık avatarı aracılığıyla da olsa konuşabiliyor. Yapılan açıklamaya göre iletişim, dakikada 80 kelimeye kadar çıkmış durumda ki bu da saniyede birden çok kelime anlamına geliyor.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Edward Chang, neden böyle bir yönteme ihtiyaç duyduklarını "somut iletişim yolunu yeniden kurmak" ifadeleriyle anlattı.

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