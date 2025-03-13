20 yıllık üvey anne zulmünden evi ateşe vererek kurtuldu

Connecticut'ta bir adam, yıllarca süren kötü muameleye karşı verdiği savaşı sonunda ateşe vermek suretiyle kazandı. Adı açıklanmayan mağdur, 20 yıl boyunca üvey annesinin zulmüne maruz kaldığını itiraf etti. Polisle yaptığı görüşmede, evlerinde çıkan yangının, ondan kurtulmak için son çare olarak başlattığını belirtti. Üvey annesi Kimberly Sullivan, 56 yaşında, 12 Mart 2025 tarihinde tutuklandı. Mağdur, 32 yaşında ve bu korkunç dönemin sonunda sadece 31 kilogram ağırlığındaydı.

Sullivan’a yönelik suçlamalar arasında birinci derece saldırı, ikinci derece insan kaçırma, birinci derece hapis tutma, kişilere zulüm etme ve birinci derece tehlikeye sokma yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre, adamın aşırı zayıf ve kötü durumda olduğu, o tarihteki yangından önceki günlerde gerçekleşen polis araştırmalarında tespit edilmiştir.

Eski okul müdürü Tom Pannone, yıllar önce bu çocuğun eğitim gördüğü Barnard İlkokulu’nda çalışan ve kendisiyle ilgilenen öğretmenler arasındaydı. 2000’li yılların başında, mağdurun dördüncü sınıf öğrencisi olduğu dönemde, öğretmenler çocuğun aşırı zayıf olduğunu fark etmiş ve evde bazen yemek verilmediğini söylediklerinde onlara yiyecek getirmişlerdi. Pannone, yıllar önce yaptığı uyarılara rağmen, okulda durumun değişmediğini belirtti ve "Herkes bu çocuğun sağlığı için endişeliydi. Bir şeylerin yanlış gittiğini çok net bir şekilde hissedebiliyorduk," dedi. Ancak yaptığı bildiriler ve DCF (Çocuk ve Aile Dairesi) ile yapılan görüşmelerin ardından hiçbir önlem alınmadığına dikkat çekti.

Pannone, “Bir şeyler yapabilseydik, bu çocuğun geçirdiği yılları değiştiremezdik ama belki biraz daha fazla yardım edebilirdik” diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.

Polis, yapılan titiz bir soruşturma sonucunda, mağdurun 20 yıl boyunca hapis tutulduğunu, sürekli olarak aç bırakıldığını, şiddetli ihmale uğradığını ve insanlık dışı muameleye tabi tutulduğunu ortaya çıkardı. Mağdurun fiziksel durumu o kadar kötüydü ki, aşırı zayıf ve tıbbi ya da diş tedavisi görmemişti. Bu durum, mağdurun sadece minimum miktarda yiyecek ve suyla beslenmesine yol açmıştı.

Waterbury Polis Şefi Fernando Spagnolo, "Bu mağdurun 20 yıl süren acıları yürek parçalayıcı ve akıl almaz. Bu dava, büyük bir titizlikle yürütülen bir soruşturma gerektirdi ve bu süreçte polis memurlarımız ve Waterbury Başsavcılığı'nın çabalarını takdir ediyorum," şeklinde konuştu.

Sullivan'ın avukatı Ioannis A. Kaloidis, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve suçlamaların gerçek dışı olduğunu savundu. Kaloidis, "Kimberly Sullivan, bu suçlamaları duyduğunda şaşkına dönmüştür. Kendisi bunların doğru olmadığı konusunda kesinlikle ısrar etmektedir," dedi. Avukat ayrıca, suçlamaların sadece bir kişinin ifadelerine dayandığını ve buna karşılık müvekkilinin masumiyetini kanıtlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.