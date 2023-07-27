200 dönüm buğday ekili alan alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, Sorgun ilçesine bağlı Caferli köyü arazisi ile Osmaniye köyü sınırı arasındaki tarlada aşırı sıcaklara bağlı olarak çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangında 200 dönüm buğday ekili alan ile arazi içinde bulunan bir kamyon tamamen yandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Osmaniye Köyümüzde çıkan yangın, İtfaiye ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Sıcak havalar nedeniyle yangına sebebiyet verecek durumlardan sakınalım" uyarısında bulundu.