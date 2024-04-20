200 liraya 10 dürüm olur mu?

Sena Özkan
200 liraya 10 dürüm olur mu?
Türkiye'de sokak yemeklerinde tartışma yaratan görüntüler gündem oldu.

Türkiye'nin sokak lezzetleri, tüketim kolaylığı ve benzersiz tatlarıyla ön plana çıkarken, son zamanlarda hijyen konusundaki tartışmalar da gündemi meşgul etmeye başladı. Ülkenin dört bir yanında sokaklarda satılan yemekler, bazen görenleri şaşırtacak derecede ilginç hale geliyor.

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Özellikle sosyal medyada paylaşılan videolar, sokak yemeklerinin hijyen konusundaki bazı eksikliklerini gözler önüne seriyor. Bir pazarda veya fuarda satılan sokak yiyeceklerinden, seyyar satıcıların hazırladığı içecek ve yiyeceklere kadar birçok alanda hijyenik olmayan uygulamalar dikkat çekiyor. Örneğin, 200 liraya 10 dürüm satan satıcılar veya ekmeği getirene köfte bedava kampanyası yapanlar gibi ilginç pazarlama stratejileriyle karşılaşmak mümkün.

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Son olarak, bir video otogarda çiğ köfte satan bir adamın ilginç bir şekilde yılan taklidi yaparken eldivensiz bir şekilde elini koltuk altına götürdüğünü ve servis yaparken hijyenik olmayan bir şekilde davrandığını gösteriyor. Bu gibi görüntüler, bazıları tarafından Hindistan'ın sokak yemeklerini anımsatıyor.

Türkiye'de sokak yemeklerinin hijyen konusundaki tartışmaları devam ederken, vatandaşlar sağlıklarını korumak için dikkatli olmaya çağrılıyor. Ayrıca, sokak yemeklerini satan işletmelerin hijyen konusuna daha fazla önem vermesi gerektiği vurgulanıyor.

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