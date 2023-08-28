200 TL ile bir kilo et alamayan vatandaş isyan etti

Sokak röportajında bir vatandaşın Türk Lirası ve ekonomi hakkında söyledikleri sosyal medyada viral olurken, gerçekleri de gün yüzüne vurdu. Uçan Türkiye’de vatandaşın hali bu.

200 TL ile bir kilo et alamayan vatandaş isyan etti

Sosyal medyada yayılan sokak röportajında, bir vatandaşın en büyük Türk Lirası ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin yorumları ve eleştirileri viral oldu.

En büyük Türk Lirası ile et alınamayacak durumda olunmasına tepki gösteren vatandaş, deprem zamanında gerek yurt dışından gerekse yurt içinden toplanan paralar ile iki tane Türkiye kurulabileceğini ifade eden vatandaş, toplanan paraların hesabının sorulması halinde de ‘Terörist’ diye suçlandıklarını ifade etti.

Bahse konu olan röportajda vatandaşın dedikleri ise şu şekilde:

Tayyip Erdoğan, tasarrufu kendisi yapacak kardeşim. Sen hanımını yollamayacaksın yurt dışına özel alışveriş yaptırmayacaksın. Tasarruf yap, halka verelim bu parayı. Kendileri lüks hayat yaşıyorlar, bize geldi mi şükret.. Fakire şükret demeyi öğretiyor ağabey.. Sen de şükret.. Ülkeyi yöneten şükretmezse halk sürünür. O en kral hayat yaşıyor, ben burada sürünüyorum. Bana diyor şükret. Deprem oldu destek topladı halktan yardım aldı, yurt dışından yardım aldı televizyondan yardımlar alındı ama para nerede belli değil. Hesap soramıyorsun, sorduk mu vay sen CHP’lisin, hainsin.. Abi sen hesap vermek zorundasın. Sadece yurt dışından gelen parayla iki tane Türkiye kurulur.

Bizim en büyük paramız 200 TL diyoruz, en büyük paramızla biz et alamıyoruz. Bir kilo et hangi dünyada, bir tane ülke göstersinler. En büyük parasıyla bir kilo et alamayan bir ülke var mı yok mu? Yeni köprü yaptık 3. Köprü 200 liraya geçemiyoruz. Abi sen 200 liraya geçemiyorsan sen yaşama.

Gidip TOGG ürettik diyoruz, TOGG’u gidip İtalya’dan getiriyoruz, adam burada kaza yapıyor servis yok, servis yok nasıl ürettik. Bayilik açmamışsın, bana gel araba al diyorsun. İlk başta sen yurt dışına bayilik açacaksın, ondan sonra TOGG’u satacaksın.

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