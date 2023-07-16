200 yıllık tarih yandı! Maske ve tişörtlerle söndürme çalışmalarına katıldılar

Antalya’da 1'inci derece sit alanındaki mahallede koruma altına alınan 2 katlı metruk ev yandı. Bazı vatandaşlar maske takarak ve tişörtleriyle ağızlarını kapatarak söndürme çalışmalarına yardım etti.

KAYNAK: DHA
200 yıllık tarih yandı! Maske ve tişörtlerle söndürme çalışmalarına katıldılar

Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1298 Sokak’ta 2 katlı kerpiç ve ahşaptan yapılma metruk evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. 1'inci derece sit alanı olan ve tadilatın yasak olduğu mahalledeki yaklaşık 200 yıllık evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye araçları, dar olduğu için sokağa giremedi. Bunun üzerine ekipler, araçlarını sokağın başına park ederek yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında binanın bazı noktalarında çökmeler oldu.

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MASKE VE TİŞÖRTLE YÜZLERİNİ KAPATTILAR

Bazı vatandaşlar maske takarak veya tişörtleriyle ağızlarını kapatarak söndürme çalışmalarına yardım etti. Çevredeki bir evde yaşayan bir vatandaş ise hortum ile yangına su sıktı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü.

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'BİR TARİH DAHA YOK OLDU'

Yangını duyarak olay yerine gelen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Biz bunların olacağını defalarca söyledik. Bunu dinleyen kimse yok. Burası Antalya'nın göbeğinde bir yer. Burada insan mı ölsün? Bir ev mi yansın? Görüyorsunuz bir tarih daha yok oldu. Herkes izlemeye devam ediyor. İtfaiye, polis ve vatandaş koşturmaya devam ediyor ama gerisi izlemeye devam ediyor. Yazık, çok yazık. Buraya madde bağımlıları çok fazla giriyor. Defalarca bunu dile getirdik ama bizi dinleyen yok. Buralar kapatılıyor ama her türlü giriyorlar. Biz defalarca bunu dile getirdik. Burada bir tarih yandı. Buralar hep koruma altında. Burası 200 yıllık bir ev, yok sayılamaz. Her yıl 10- 15 evimiz yanıyor. Bu yangınların bitmesini istiyoruz" dedi.

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Maske takıp ekiplere yardım eden mahalleliden Ramazan Kalın ise "Elimizden geldiği kadar çaba harcadık. Maskeyle geldim, çünkü kendimi dumandan korumam gerekiyordu" diye konuştu.

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HAŞİM İŞCAN MAHALLESİ

Antalya'da tarihi dokusuyla bilinen Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin bitişiğindeki Haşim İşcan Mahallesi, en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. 25 sokağı, birçok butik oteli, kentin en büyük parkı olan Karaalioğlu Parkı, kentin en eski lisesi Antalya Lisesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve eski binasına ev sahipliği yapan Haşim İşcan Mahallesi, 1993 yılında 1'inci derece sit alanı ilan edilerek, mahalledeki çok sayıda kargir ev koruma altına alınıp kültür mirası haline getirildi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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