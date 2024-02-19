200’ün üzerinde türün yaşadığı göletteki kuşları öldürdüler

Dicle Üniversitesi’nin yerleşkesinde bulunan ve avlanmanın yasak olduğu gölde, ağaçları keserek kendilerine mevzi oluşturan şahıslar, birçok kuşu avlayarak öldürdü. Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Maalesef avcılar, hem ağaçlara zarar veriyorlar hem de kuşları katlediyorlar. Yakında biz bu türleri tümden kaybedeceğiz. Gereken cezaların verilmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kabaklı Sulama Göleti’nde leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi 200’ün üzerinde kuş türü barınıyor. 200’ün üzerinde farklı türden kuşun barındığı gölet, kuş gözlemcilerinin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Son zamanlarda kaçak avcıların tehdidi altında olan göletin pek çok noktasında ‘Avlanmak yasaktır’ tabelaları yer alıyor fakat henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar, göletteki 4 ağacı kesip 2 mevzi oluşturdu. Daha sonra ise birçok kuşu öldürdü.

“BİRÇOK TÜR YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA”

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Avcı baskısı var. Hem ağaçlara zarar veriyorlar hem de kuşları deyim yerindeyse katlediyorlar. Avcılık, tabiatta, yalnız tabiattakinin bir kuralı, bir asaleti var. Burada yapılan avcılık değil, çünkü avcılıkta, canlı, karnını doyurmak için bir bireyi avlar. Burada otomatik tüfeklerle yapılan avcılık, onlarca kuşu maalesef telef eder, kaybeder. “ ifadelerine yer verdi.

Avcılığın günümüzde ihtiyaç olmadığını kaydeden Kılıç, avcılığın bir hobi olarak düşünüldüğünü ve birçok kuşun da bu yüzden öldürüldüğünü vurguladı. Kabaklı Göleti’nin izin alınarak girilebilen bir yer olduğunu söyleyen Kılıç, avcıların gözünün hiçbir şeyi görmediğinin altını çizdi.

Kılıç, aynı zamanda, yakında tür çeşitliliğinin kaybolacağını belirtti ve vatandaşların kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmalarını beklediklerini iletti.