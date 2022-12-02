Katar'da 12 yıllık intikam maçı

Milyonlarca Ganalı, 2010 yılında Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda iki taraf arasındaki Uruguay yenilgisini hala unutmuyor.

İki takım arasındaki o maç 1-1 berabere bitmiş ve Gana, penaltı atışlarında 4-2 mağlup olmuştu.

Ganalılar o maçta çok incindiklerine inanıyor.

Çünkü o maçta Uruguaylı forvet Luis Suarez, "Parolamız ya yen, ya öl. Biz Gana'yı öldüreceğiz" demiş ve Ganalı oyuncularla alay etmişti.

Accra merkezli Gana taraftar topluğu, “O oyunu günü unutmadık. 2010'da bizi incittiler. Bunca yıldan sonra bile Suarez'in yaptıklarını hatırladığımızda hala içimiz acıyor. Şimdi o hesap görülecek" şeklinde açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER