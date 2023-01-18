'2022 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nde en iyi roman Zeynep Kaçar'ın 'Yalnız'ı

AA'da yer alan haberde, vakıftan yapılan açıklamaya göre, roman kategorisinde ödül "Yalnız" romanının yazarı Zeynep Kaçar'a, şiir kategorisinde "Güneş Kalır Bir Başına" adlı eseriyle şair Ömer Erdem'e, İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise "Kanat Koparmaca" eseriyle Zekiye Yaldız'a verildi.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri, Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında düzenlendi.

Mehmet Eroğlu'nun başkanlığındaki roman ödülü seçici kurulunda Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alırken Metin Celal'in başkanlığındaki şiir ödülü seçici kurulu ise A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aileyi temsilen Kerem Alışık'tan oluştu.

Törende, İlhan'ın şiir ve roman hakkındaki fikirlerinden derlenen video gösterildi.