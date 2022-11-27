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2022 DHBT sınavı ne zaman başlıyor? 2022 KPSS DHBT sınavı saat kaçta?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavına girecek adaylar sınavdan önce pek çok bilgiyi araştırıyor. Bugün KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumuna katılacak adaylar, son hazırlıklarını yapıyor. Peki, 2022 DHBT sınavı ne zaman başlıyor? 2022 KPSS DHBT sınavı saat kaçta?

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:03
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2022 DHBT sınavı ne zaman başlıyor? 2022 KPSS DHBT sınavı saat kaçta?

2022 DHBT sınavı ne zaman başlıyor? 2022 KPSS DHBT sınavı saat kaçta?
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2022 yılının son KPSS oturumu olan DHBT, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına bugün girecek adaylar KPSS DHBT sınavının süre ve soru sayısını merak ediyor. 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. Peki, 2022 DHBT sınavı ne zaman başlıyor? 2022 KPSS DHBT sınavı saat kaçta?

2022 yılının son KPSS oturumu olan DHBT, Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı bilgileri, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS DHBT takvimiyle belli oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

BUGÜN KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. KPSS DHBT sınavı 27 Aralık 2022 Pazar günü yani bugün yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

KPSS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Bugün ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 40 soru sorulacak ve DHBT sınavı 60 dakika sürecek.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

27 Aralık tarihinde yapılacak olan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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