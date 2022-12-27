Instagram'da 2022 yılının en trend hashtagleri

Instagram'ın yaptığı açıklamaya göre; 2022 yılının en çok açılan hashtag’i MAHSAAMINI oldu. Tüm sene boyunca İran’da yaşanan olaylar gündemden düşmezken, öldürülen Mahsa Amini, İran’daki protestoların simgesi olmuştu. Amini'nin ölümü sonrası sosyal medyada bu isim milyonlarca kez paylaşıldı.

Ayrıca bir anda ev aletleri arasında çok popüler haline gelen Airfryer da listede yer buldu. Bunun haricinde Taylor Swift’ten Stranger Things’e kadar daha pek çok şey gündem olmayı başardı.

Instagram’da yılın en trend 10 hashtagi:

-MAHSAAMINI

-TAYLORSWIFT

-STANDWITHUKRAINE

-FIFAWORLDCUP

-NFT

-AIRFRYER

-STRANGERTHINGS

-SPYXFAMILY

-BOOKSTAGRAM

-JAMESWEBBSPACETELESCOPE