2022 yılında 40,4 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı

Bakan Kirişci, 79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirterek, "Böylelikle 2022 yılında toplam 40,4 milyar lira destekleme ödemesini gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.
Bakan Kirişci, 79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirterek, "Böylelikle 2022 yılında toplam 40,4 milyar lira destekleme ödemesini gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.
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