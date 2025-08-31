2022'den beri ilk yenilgi: 1021 günlük seri sona erdi

Kaynak: İHA
2022'den beri ilk yenilgi: 1021 günlük seri sona erdi

Gebzespor'a mağlup olan Aliağa FK'nın yenilmezlik serisi 1021 gün sonra bitti. İzmir ekibi son olarak Kasım 2022'de Çeşme Belediyespor'a yenilmişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Aliağa Futbol Kulübü, Gebzespor'a konuk oldu.

Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekip, 59. dakikada Batuhan Altıntaş’ın attığı golle öne geçti.

İKİ ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ, PENALTI KAÇTI

Aliağa FK’nın iki topu direkten dönerken, 88. dakikada Ahmet İlhan Özek penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla Aliağa FK’nın lig etabındaki namağlup serisi 1021 gün sonra sona erdi. İzmir ekibi, son mağlubiyetini Kasım 2022’de Bölgesel Amatör Lig’de Çeşme Belediyespor karşısında almıştı.

Daha sona 3. Lig’de iki sezon üst üste normal sezonu namağlup tamamlayan Aliağa FK, geçen sezon da şampiyonlukla 2. Lig’e yükselmişti.

Son Haberler
Cumhur İttifakı ortağından emeklileri yakından ilgilendiren açıklama! Tarih verdi
Cumhur İttifakı ortağından emeklileri yakından ilgilendiren açıklama! Tarih verdi
Atatürk Bulvarı’nda kaza: araç orta refüje çıktı
Atatürk Bulvarı’nda kaza: araç orta refüje çıktı
Trabzonspor'un serisini Samsunspor 89'da bitirdi!
Trabzonspor'un serisini Samsunspor 89'da bitirdi!
Aksaray’da kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 4 yaralı
Aksaray’da kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 4 yaralı
Kılıçdaroğlu planı ortaya çıktı! Ankara kulislerinde çok konuşulan iddia
Kılıçdaroğlu planı ortaya çıktı! Ankara kulislerinde çok konuşulan iddia