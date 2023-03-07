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2022'nin en çok satan telefonları açıklandı. Bakın zirvede kim var

2022 yılında en çok satılan telefon modellerinin listesi açıklandı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:08
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2022'nin en çok satan telefonları açıklandı

2022'nin en çok satan telefonları açıklandı. Bakın zirvede kim var
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Counterpoint Research şirketi 2022 yılında en çok satan akıllı telefonları açıkladı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, paylaşılan liste, 2022 yılında en çok satan telefonlara Apple ve iPhone serisinin liderlik ettiğini gösteriyor.

Listeye göre 2021 yılında piyasaya sürülen iPhone 13, toplam satışların yüzde 5'i ve tüm iPhone satışlarının yüzde 28'i ile en üst sırayı aldı. iPhone 13'ü takip eden diğer iki model ise iPhone 13 Pro Max (%2,6) ve iPhone 14 Pro Max (%1,7) oldu.

Listeye uygun fiyatlı Galaxy A13 (%1.6) ile giriş yapan Samsung ise, birçok iPhone ve Android rakiplerini geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti. Bilmeyenler için 2021'in en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 modeli olmuştu. Görünüşe göre Güney Koreli dev, bütçe telefonlarında olan hakimiyetini sürdürmeye devam edecek.

Toplam satışlarda beşinci ve altıncı sırayı ise iPhone 13 Pro (%1.6) ve iPhone 12 (%1.5) modelleri oluşturuyor. Listenin devamında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iPhone 14 (%1.4), iPhone 14 Pro (%1.2), iPhone SE 2022 (%1.1) ve Samsung Galaxy A03 (%1.1) oldu.

İŞTE LİSTE

iPhone 13

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

Galaxy A13

iPhone 13 Pro

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14 Pro

iPhone SE 2022

Galaxy A03

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