Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti

Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, milyonların gözü dün akşam Meclis'teydi. "2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna anıt arayan çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'te bütçe komisyonu görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamaya dikkat kesildi.

Asgari ücretle ilgili yapılan ve kamuoyunda gündem olan anketle ilgili konuşan Bakan Bilgin'in "kamuoyunun beklentisi çok yüksek, ankette 8 bin TL çıktı" ifadeleri sonrası asgari ücret zammı için hesaplamalar yeniden yapılırken, kulislerde 4 farklı senaryo konuşulmaya başlandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA HESAPLAR DEĞİŞTİ, 4 FARKLI RAKAM MASADA

NTV'de yer alan habere göre; ilk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.

Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 8 BİN 250 TL İDDİASI

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.

Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

YÜZDE 55 ZAM DA MASADA

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor

YÜZDE 60 ZAM

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA

Asgari ücrette ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak.

Üçüncü veya dördüncü toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli olacak.