2023 Ballon d'Or adayları belli oldu

Futbolun en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belli oldu. Listede Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae de yer aldı.

KAYNAK: İHA
2023 Ballon d'Or adayları belli oldu

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ve futbol dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Ballon d'Or'da 2023 yılı adayları belli oldu. Yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün 30 kişilik listesinde, bir dönem Fenerbahçe formasını giydikten sonra Napoli'de şampiyonluk yaşayan ve yükselen performansıyla bu yaz Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae de yer aldı.

CRİSTİANO RONALDO, 18 YIL SONRA İLK KEZ LİSTEDE YER ALMADI

Ballon d'Or'un bu seneki aday listesinde 18 yıl sonra bir ilk yaşandı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 18 yılın ardından ilk kez Ballon d'Or'a aday gösterilmedi. Geçen sene Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan ve bu yaz ABD'ye transfer olan Lionel Messi ise 30 kişilik listede kendine yer buldu.

Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim'de Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilecek.

2023 Ballon d'Or'un 30 kişilik aday listesi şu şekilde:

Kim Min-jae, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Andre Onana, Karim Benzema, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Khvicha Kvaratskhelia, Ruben Dias, Nicolo Barella, Erling Haaland, Yassine Bounou, Martin Odegaard, Julian Alvarez, İlkay Gündoğan, Vinicius Jr., Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Antonie Griezmann, Robert Lewandowski, Luka Modric, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Harry Kane.

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