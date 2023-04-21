2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi torbaları belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2023 Basketbol Dünya Kupası'nın 29 Nisan'da Filipinler'in Manila kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi ile ilgili kuralları ve torbaları açıkladı.

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi torbaları belli oldu

FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi ilkeleri, Erkekler FIBA Dünya Sıralaması ve coğrafi ilkelere dayalı olacak. Ev sahibi ülkeler olan Filipinler ve Japonya, maçlarını kendi ülkelerinde düzenlenen gruplardan birinde iç sahada oynayacak. FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın 3 ev sahibi, ticari nedenlerle tercih ettikleri bir partner ülke seçmişti. Buna göre ABD Filipinler'de, Slovenya Japonya'da ve Kanada ise Endonezya'da oynayacak.
Kura çekiminde 32 takım, her biri dört ülkeden oluşan 8 torbaya yerleştirildi. Grup ve final aşamasının ev sahibi olan Filipinler, 1. torbaya yerleştirildi. Diğer tüm takımlar, FIBA Erkekler dünya sıralamasındaki konumlarına göre kendi potalarına yerleştirildi.
Kura çekimi torbaları ve yer alan ülkeler şu şekilde:
1. Torba: Filipinler, İspanya, ABD, Avustralya
2. Torba: Fransa, Sırbistan, Slovenya, Litvanya
3. Torba: Yunanistan, İtalya, Almanya, Brezilya
4. Torba: Kanada, Venezuela, Karadağ, Porto Riko
5. Torba: İran, Dominik Cumhuriyeti, Finlandiya, Yeni Zelanda
6. Torba: Çin, Letonya, Meksika, Gürcistan
7. Torba: Ürdün, Japonya, Angola, Fildişi Sahili
8. Torba: Lübnan, Mısır, Güney Sudan, Yeşil Burun Adaları (İHA)

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