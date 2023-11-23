2023-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Aralık'taki İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ile ilgili bir açıklama yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş belgelerini temin edebilecek.

Açıklamada ayrıca, 3 Aralık'taki 2023-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.