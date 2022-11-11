ÖSYM her senenin başında sınav takvimini açıklıyor. Yeni yıl yaklaşırken adaylar 2023 ÖSYM sınav takvimini arama motorlarında araştırmaya başladı. KPSS, YKS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi sınavlara girecek adayların yeni yıla girmeden önce 2023 ÖYSM sınav takvimini öğrenerek hazırlıklarını ona göre tamamlamak istiyor. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2023 ÖSYM takvimi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan 2023 ÖYSM sınav takvimi merakla bekleniyor. KPSS, YKS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi sınavlara girecek adaylar 2023 ÖYSM takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.

YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı organize eden ÖSYM’nin 2023 ÖSYM sınav takvimi henüz yayımlanmadı.

Geçmiş yıllar göz önüne alındığında ÖSYM 2023 sınav takviminin 2022'in Kasım ya da Aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.

YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS sınavlarına girecek adaylar 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandığında, ÖSYM'nin web sitesi üzerinden görüntüleyebilirler.