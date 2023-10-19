2023-TUS 2. dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sonuçları açıklandı

Merakla beklenen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) sonuçları açıklandı.

Haberi, Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Koca, "24 Eylül’de yapılan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçları açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Sonuçlar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.