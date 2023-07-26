2023 yılında Kayseri'de susuzlukla mücadele ediyorlar

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki Sıçanlı mevkiinde yaşayan vatandaşlar, 10 yıldır kullandıkları sondajın mülk sahibi tarafından kapatılması nedeniyle susuzluk sorunu yaşıyor. Yaklaşık 1 aydır su taşımak zorunda kalan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, KASKİ'den su hattı çekilmesini talep ediyor.

Sondajın kapatılmasından sonra hayvanlarına su vermek için büyük zorluk çektiklerini anlatan Hasan Kansu, "Hacılar İlçesi Sıçanlı mevkiindeyiz. Şuanda susuz kalmış durumdayız. Burada 30 tane hane, aşağı yukarı 4 tanede çiftlik var. Çiftliklerde şuanda hayvanlarımız hep susuz kaldı. Arabalarımızla kovalara ne doldurabilirsek doldurup, hayvanlarımıza su vermeye çalışıyoruz. Tabi bu maliyetleri arttırıyor, nasıl ayakta kalacağız bilmiyorum" dedi.

Kansu, sondajın kurban bayramından sonra mülk sahibi tarafından söküldüğünü belirterek, "10 yıldır burada sondaj vardı. Mülk sahibi kurban bayramından sonra geldi, 'Bu kadar kullandığınız yeter' dedi. Sondaj panosunu söktü götürdü. Biz o günden sonra çaresiz bir şekilde kova kova su taşıyoruz. 30 tane keçim var, 45-50 tane tavuğum var, 3 tane köpeğim de var. Bunları dökme suyla döndürmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"KASKİ'den yanıt alamadık"

Kansu, KASKİ'ye su hattı çekilmesi için başvurduklarını ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını ifade ederek, "Biz 5-6 ay önce KASKİ'ye müracaat etmiştik. Her ne hikmetse buraya bir türlü suyu çektiremedik. KASKİ ile görüştük. ‘Kanalını biz kendimiz kazalım’ dedik. ‘1 seneden önce su veremem' dedi. ‘Borularını biz döşeyelim’ dedik. Yine '1 seneden önce su veremem' dedi. Yani biz 1 sene boyunca burada nasıl ayakta kalacağız? Nasıl bu hayvanları sulayacağız? Bir tane emekli aylığım ile burayı çekip çevirmeye çalışıyorum. 2 tane oğlum var. Onlara iş yeri kurmaya çalışıyorum ama bu vaziyette nasıl ayakta kalacağız bilmiyorum. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Güneşte hayvanlar daha çok susamasın diye yaylama bile çok çıkaramıyorum" şeklinde konuştu.