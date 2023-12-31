2023 yılının en başarılı milletvekilleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
2023 yılının en başarılı milletvekilleri belli oldu
2023 yılı geride kalırken 600 milletvekilinin bulunduğu TBMM’nin en başarılı ve en çalışkan milletvekilleri yapılan kamuoyu araştırması ile gün yüzüne çıktı.

TBMM’de bulunan siyasi partilerin milletvekilleri hakkında en çok merak edilen konularından birisi de şüphesiz mecliste gösterdikleri performans konusu oluyor.

2023 yılını geride bırakırken yapılan bir kamuoyu araştırması ile 600 milletvekili arasından en başarılı olan ilk 10 vekil belirlendi.

20-28 Aralık tarihleri arasında 14.200 katılımcı ile bilgisayara destekli telefon görüşmesi ve yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre milletvekilleri arasında vatandaşların en başarılı gördüğü milletvekili CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül oldu.

Sarıgül’ün ardından 2. Sırada yine CHP milletvekili olan Malatya milletvekili Veli Ağbaba yer aldı.

Listenin 3. Sırasında ise iktidar partisi AKP’nin İstanbul Milletvekili Özlem Zengin oldu.

İYİ Parti Balıkesir milletvekili Turhan Çömez listenin 4. Sırasında yer aldı.

İlk 5’in son sırasında ise yine CHP’den Ali Mahir Başarır yer aldı. Başarır CHP’nin Mersin Milletvekili olarak mecliste yer alıyor.

Vatandaşların tercihlerine göre listenin 6. Sırasında İYİ Parti’nin Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu yerini aldı.

7. sırada Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Gaziantep Milletvekili Sermey Atay yerini alırken, 8. Sırada eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek yerini aldı. Gökçek AKP’nin Ankara Milletvekili olarak mecliste bulunuyor.

Listenin 9. Sırasında İYİ Parti’nin Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yerini alırken en başarılı 10 milletvekili arasından 10. Olarak son sırada yer alan vekil, MHP’nin Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı oldu.

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Yapılan anketin sonucu olarak;

En başarılı 10 milletvekili arasından;

3 vekil CHP’den

3 vekil İYİ Parti’den

2 vekil AKP’den

2 vekil MHP’den oldu

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