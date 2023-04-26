2023 YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "Üstün Başarı Ödülleri"ne bu yıl için başvurular başladı.

2023 YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, "Bireysel", "Kurumsal", "Özel Alan" ve "Özel" olmak üzere 4 başlık altında 12 kategoride verilecek ödüllere 5 Haziran'a kadar başvurulabilecek.

"Bireysel Ödüller" başlığında, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Sağlık ve Spor Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorilerinde Yılın Doktora Tezi Ödülü verilecek. Hoca-öğrenci ortak başarısının önemine dikkati çekilmesi hedefiyle bu ödüllere başvurular, bir önceki yıl tamamlanmış doktora tezleri için tez sahibi ve danışmanınca birlikte bulunulacak.

"Kurumsal Ödüller" başlığında, Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları, Toplumsal Sorumluluk, Uluslararası İşbirliği, Üniversite-İş Dünyası İşbirliği ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere 5 kategori bulunuyor. Bu ödüller için başvurular yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.

Bu kategoride verilecek ödüllerle yükseköğretim kurumlarının bir önceki yılda tamamlanmış yenilikçi çalışmalarının ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Özel Alan Ödülleri", Milli Yenilik Ödülü ve Bilim Diplomasisi Ödülü kategorilerinde verilecek. Başvurular çalışmanın sahibi öğretim elemanı tarafından yapılacak. Başvurusu yapılacak çalışmaların, bir önceki yılda öğretim elemanı tarafından yürütülmüş ve tamamlanmış olması gerekiyor.

Bu kategoride verilecek ödüllerle yükseköğretim ve ülke çıkarları için öncelikli görülen milli yenilik ve bilim diplomasisi alanında öğretim elemanlarının yaptığı çalışmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.

"Özel Ödül", İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü olarak yaptığı çalışmalarla eğitime ve bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilecek. Bu ödülle ilgili herhangi bir başvuru aranmayacak.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiler "http://odul.yok.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

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