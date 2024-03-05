2023’de 12 milyon 159 bin araç muayene edildi

Kaynak: AA
2023’de 12 milyon 159 bin araç muayene edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında muayene tekrarı hariç toplam 12 milyon 159 bin 664 aracın muayenesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in "TÜVTÜRK tarafından 2023 yılında muayene tekrarı hariç kaç aracın muayenesi yapılmıştır? Bu araçların otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork olarak dağılımı nasıldır?" şeklindeki yazılı soru önergesini yanıtladı.

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Geçen yıl gerçekleştirilen araç muayene işlemlerinin sayı ve dağılımına ilişkin Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2023 yılında 6 milyon 303 bin 336 otomobil, 3 milyon 466 bin 150 kamyonet, 139 bin 729 otobüs, 245 bin 667 çekici, 91 bin 204 motorlu bisiklet, 285 bin 726 römork ve yarı römork, 55 bin 7 özel amaçlı araç, 355 bin 310 kamyon, 18 bin 495 motor karavan, 313 bin 219 traktör, 372 bin 456 minibüs, 497 bin 576 motosiklet, 8 bin 704 ambulans ve 7 bin 85 itfaiye aracı olmak üzere toplam 12 milyon 159 bin 664 aracın muayenesi (muayene tekrarı hariç) gerçekleştirilmiştir."

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