'2023'te Lozan bitecek' diyenlerle fena dalga geçildi

Lozan Barış Antlaşması ile ilgili geçmişten bugüne bir tartışma sürüyor. Antlaşmanın herhangi bir bitiş süresi veya geçerlilik yılı olmamasına rağmen insanlar arasında yıllardır "Lozan Antlaşması 2023'te bitecek" şeklinde bir iddia konuşuluyor.

Konuyla ilgili anket yapan Konda'nın verilerine göre, Türkiye'nin yüzde 48'inin Lozan Antlaşması'nın 2023'te biteceğine inandığı ortaya çıktı. Üniversite öğrencileri bile yüzde 43'lük bir oranla Lozan Antlaşması'nın 2023'te biteceği yalanına inanıyor…

Türkiye, 2023 yılının ilk saatlerinde Lozan Antlaşması’nı konuştu. Sosyal medyada “Lozan” gündemdeki ilk sırada yer alırken, paylaşılan ilginç videolarla “Lozan’ın gizli maddeleri”ne inananlar tiye alındı.

Türkiye'de birçok isim yılbaşı günü ile ilgili paylaşım yapıp fikirlerini belirtti, antlaşma ile alakalı videolar paylaşıldı. Kadis Mısıroğlu'ndan, canlı yayında "cin çıkarma seansı" ile tanınan Pelin Hürman'a kadar birçok ismin Lozan içerikli videoları paylaşıldı.

"LOZAN MÜDDETLİ BİR ANTLAŞMA DEĞİLDİR"

"AKP'nin akıl hocası" olarak bilinen Kadir Mısıroğlu'nun Lozan Antlaşması'nın süreli bir antlaşma olmadığını belirttiği bir video paylaşıldı."AKP'nin akıl hocası" olarak bilinen Kadir Mısıroğlu'nun Lozan Antlaşması'nın süreli bir antlaşma olmadığını belirtti.

"LOZAN BOĞAZLAR ANTLAŞMASI BİTİYOR"

Beyaz TV'deki cin çıkarma seansı ile tanınan Pelin Hürman'ın Lozan Antlaşması'nı bir boğazlar antlaşması olduğunu iddia edip Boğazlar Bölgesi'nin Türkiye'nin hakimiyetinde olacağını iddia etti. O anlar Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı ile remixlendi.

"TOPRAKTAN JELİBON ÇIKIYOR"

YouTube platformundaki gezi videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın Melih Gökçek'i tiye aldığı jelibon videosu yılbaşı gecesinin en çok paylaşılan videolarından biri oldu.

"GAZİANTEP'TEN PETROL FIŞKIRIYOR"

İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci de Lozan şakaları furyasına katıldı. İnci, çölde petrol akan bir videoyu Gaziantep'te petrol çıkmış gibi paylaşıp Lozan'ın bittiğine inananları tiye aldı.

"LOZAN BİTTİ DİYE EVİ PATLATTIK"

YouTube platformundaki yayınlarıyla son dönemlerde başarılı işlere imza atan Armağan Çağlayan da Lozan furyasına katıldı. Çağlayan, 2023 yılında bor madenlerinin çıkarılabileceği iddiasını "Lozan bitti diye evi patlattık. Bor çıktı. Kim alıyor bu borları? Nereye satıyoruz?" şeklinde tiye aldı.

Siyaset dünyasından da Lozan ile ilgili tiye alıcı mesajlar paylaşıldı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının fotoşoplu görsellerle Lozan'ın bitişini tiye aldıkları görseller:

Lozan Antlaşması'nın 23 maddeden oluştuğunu ve Türkiye'nin bundan dolayı yeraltı kaynaklarını çıkaramadığını iddia eden vatandaşın sokak röportajı da yıla damga vuran videolardan biri oldu.