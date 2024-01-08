2023'te zam şampiyonu araçlar belli oldu. En düşüğü sahibine yüzde 102 kazandırdı

Cardata’nın verilerine göre, otomotiv pazarı 2023 yılında tüm alanlarda rekor kırdı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları 1.2 milyon adeti aştı. Bu süreçte en çok rağbet gören segmentlerde (B,C ve D) sıfır otomobil fiyatları yüzde 70’e varan, ikinci el otomobil fiyatları ise yüzde 65 civarında bir artış yaşadı.

Fiyat artışlarının yerel nedenleri arasında ÖTV matrahlarının güncellenmemesi, kur ve enflasyon etkili oldu. Ayrıca markaların küresel ölçekte yaşadığı maliyet artışları da liste fiyatlarına yansıdı.

FİYATLAR TAVAN YAPTI

Özellikle yıl başında düşük ÖTV diliminde olan ancak yıl sonunda ÖTV’si yüzde 80’e ulaşan otomobillerde fiyatlar çok yükseldi. 2023 yılında sıfır otomobilde en çok zam gören model yüzde 124 ile Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Street oldu.

Bu modelin 2022 sonundaki fiyatı 391 bin 900 TL iken, 2023 sonunda 877 bin 900 TL’ye çıktı. Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump ise yıl içinde yüzde 115 zam alarak 466 bin 903 TL’den 1 milyon 4 bin TL’ye yükseldi. Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC Intense CVT de yüzde 113 zamla 452 bin TL’den 963 bin 250 TL’ye ulaştı.

İşte 2023’ün otomobil zam şampiyonları: