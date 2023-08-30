2023'ün en çok satan telefonları belli oldu

Omdia tarafından yayınlanan raporda, Apple ve iPhone serisinin liderliği yılın ikinci çeyreğinde de devam etti.

DonanımHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Yılın en çok satan telefonu Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone 14 Pro Max oldu.

Listenin devamında ise sırasıyla iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 yer aldı.

Apple, diğer tüm markaları geride bırakarak toplam 79,5 milyon iPhone satışı gerçekleştirildi.

Satışların büyük kısmı 26,5 milyon adetle iPhone 14 Pro Max'ten gelirken, amiral gemisi telefonu 16,5 milyonla iPhone 14 ve 15,5 milyonla iPhone 13 takip ediyor. Bu satışlar üzerinden Apple'ın ne kadar kazandığı açıklanmadı. Ancak 100 milyar dolara yakın olduğu tahmin edildi.

Listenin beşinci sırasında gelindiğinde çoğunlukla Android telefonları görülüyor.

Galaxy A14, 12.4 milyon satışla beşinci olurken, Samsung'un listede yer alan tek amiral gemisi telefonu 9,6 milyon satışla Galaxy S23 Ultra oldu.

Sonrasında ise Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G ve iPhone 11 geliyor. Listedeki ilk 10 telefon şu şekilde: