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Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık" dedi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:27
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2023'ün ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı

Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bakanlığın Twitter hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaklaşık bir yıldır uygulanan ekonomi programıyla finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının sağlandığı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında önemli başarılar elde edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu başarıların devamı için finansal sistemin derinleşmesi ve piyasalardaki güvenin sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalınmıştır. Finansal İstikrar Komitesi, finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam edecektir."

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