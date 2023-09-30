2023'ün son 'Süper Ay'ı gerçekleşti

2023 yılının 4. ve son Süper Ay'ı dün gece gerçekleşti. İngiltere, Belçika ve Avustralya gibi ülkelerde net bir şekilde görülen Süper Ay manzaraları, seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkardı.

AY VE SÜPER AY’IN FARKI NEDİR?

Süper Ay'larda; normal dolunaylara göre ay yüzeyi, Dünya'dan yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük görünüyor.

Ay, Dünya'dan normalde ortalama 328 bin kilometre uzaklıkta yer alırken, Süper Ay dönemlerinde bu mesafe 361 bin kilometreye düşüyor. Ancak Süper Ay'lar içerisinde de bu mesafe farklılık gösteriyor.

BİR DAHAKİ SÜPER AY NE ZAMAN?

Bir önceki Süper Ay'da (30 Ağustos 2023) bu mesafe 357 bin kilometreye kadar düşmüştü. Bir sonraki Süper Ay içinse 18 Eylül 2024 tarihine kadar beklememiz gerekiyor. 2024 yılında toplam iki Süper Ay gerçekleşirken, diğer Süper Ay 17 Ekim 2024 tarihinde gözlemlenecek.