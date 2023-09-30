2023'ün son 'Süper Ay'ı gerçekleşti

Yılın son Süper Ay'ı dün gece gerçekleşirken ortaya seyrine doyum olmayan görüntüler çıktı.

2023'ün son 'Süper Ay'ı gerçekleşti

2023 yılının 4. ve son Süper Ay'ı dün gece gerçekleşti. İngiltere, Belçika ve Avustralya gibi ülkelerde net bir şekilde görülen Süper Ay manzaraları, seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkardı.

AY VE SÜPER AY’IN FARKI NEDİR?

Süper Ay'larda; normal dolunaylara göre ay yüzeyi, Dünya'dan yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük görünüyor.

Ay, Dünya'dan normalde ortalama 328 bin kilometre uzaklıkta yer alırken, Süper Ay dönemlerinde bu mesafe 361 bin kilometreye düşüyor. Ancak Süper Ay'lar içerisinde de bu mesafe farklılık gösteriyor.

super-ay-4.jpg

BİR DAHAKİ SÜPER AY NE ZAMAN?

Bir önceki Süper Ay'da (30 Ağustos 2023) bu mesafe 357 bin kilometreye kadar düşmüştü. Bir sonraki Süper Ay içinse 18 Eylül 2024 tarihine kadar beklememiz gerekiyor. 2024 yılında toplam iki Süper Ay gerçekleşirken, diğer Süper Ay 17 Ekim 2024 tarihinde gözlemlenecek.

super-ay-2.jpg

super-ay-3.jpg

super-ay-5.jpg

super-ay-6.jpg

super-ay-7.jpg

super-ay-8.jpg

super-ay1.jpg

İlgili Haberler
Süper Ay ve Cumhuriyet Güneşi'nin muazzam görüntüsü olay oldu
Süper Mavi Ay Şehitlik Abidesi'yle buluştu
İstanbul'dan kartpostallık ‘Süper Ay’ manzaraları
Kartpostallık "Süper Ay" manzarası
Kartpostallık "Süper Ay" manzarası
Ankara’da “Süper Ay” geceyi aydınlattı
Ankara’da “Süper Ay” geceyi aydınlattı
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Ecem Erkek yaşadığı talihsizlikleri büyüye bağladı. Bana 'domuz bağı büyüsü' yaptılar Magazin
Ecem Erkek yaşadığı talihsizlikleri büyüye bağladı. Bana 'domuz bağı büyüsü' yaptılar
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ankaragücü maçında kırdığı rekoru açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ankaragücü maçında kırdığı rekoru açıkladı
Karın ağrısı şikayetiyle gitti. Midesinden yeni gelin çeyizi çıktı Gündem
Karın ağrısı şikayetiyle gitti. Midesinden yeni gelin çeyizi çıktı
Kılıçdaroğlu, Soyer ailesinin düğününe katıldı Yaşam
Kılıçdaroğlu, Soyer ailesinin düğününe katıldı
Uzmanlar borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 20 hisse... Ekonomi
Uzmanlar borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 20 hisse...
Emeklinin içler acısı halinin özeti bu cümle: Çocuklar olmasa acımızdan ölüyoruz Gündem
Emeklinin içler acısı halinin özeti bu cümle: Çocuklar olmasa acımızdan ölüyoruz
Öğretmenler Meclis'e yürüyecek Gündem
Öğretmenler Meclis'e yürüyecek