2024 Afrika Süper Kupası, Suudi Arabistan'da oynanacak

Turki al-Sheikh, Cuma günü resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Dr. Patrice Motsepe ile Riyad Sezon 2024'te Al-Ahli ve Zamalek takımları arasında oynanacak 2024 Afrika Süper Kupası'nın tarihi finaline ev sahipliği yapmak için bir anlaşmaya varıldığını ve beklenen maçın MBC ve beIN Sports kanallarında yayınlanacağını duyurdu.

Finalde Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Suudi Arabistan temsilcisi El-Ahli ile Mısır'ın önde gelen kulüplerinden ve son Konfederasyon şampiyonu Zamalek mücadele edecek.