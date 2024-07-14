2024 Afrika Süper Kupası, Suudi Arabistan'da oynanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2024 Afrika Süper Kupası, Suudi Arabistan'da oynanacak

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki eş-Şeyh, Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe ile 2024 Afrika Süper Kupası'na ev sahipliği yapmak için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Turki al-Sheikh, Cuma günü resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Dr. Patrice Motsepe ile Riyad Sezon 2024'te Al-Ahli ve Zamalek takımları arasında oynanacak 2024 Afrika Süper Kupası'nın tarihi finaline ev sahipliği yapmak için bir anlaşmaya varıldığını ve beklenen maçın MBC ve beIN Sports kanallarında yayınlanacağını duyurdu.

Finalde Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Suudi Arabistan temsilcisi El-Ahli ile Mısır'ın önde gelen kulüplerinden ve son Konfederasyon şampiyonu Zamalek mücadele edecek.

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