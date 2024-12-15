İsrail'den 'Suriye' açıklaması: Müdahele etmiyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Golan Tepeleri'ndeki İsrail birliklerini ziyaret etti. Halevi, burada yaptığı konuşmada Suriye'de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini belirterek, Suriye'yi yönetmek gibi bir niyetleri olmadığını kaydetti.

İsrail vatandaşlarının güvenliği için Suriye'de profesyonel adımlar attıklarını ifade eden Halevi, "Burada düşman bir ülke vardı ve ordusu çöktü. Terör unsurlarının buraya ulaşma tehdidi var ve biz de bu yüzden ilerledik. Terör unsurları bizimle olan sınırın yakınına yerleşemeyecek" dedi.