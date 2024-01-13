2024 Aile destek ödemesi ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemelerinin miktarı da merak konusu oldu.

Aile Destek Programı, hane gelirine göre dört farklı kategoride aylık yardım sağlamaktadır.

Son olarak 8 Aralık 2023'te yapılan ödemenin ardından, Ocak ayı için yeni ödeme tarihi beklenmektedir.

2024 Ocak ayında aile destek yardımının artış gösterip göstermediği ve yeni miktarın ne olduğu merak konusu. Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, 2024 yılı asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasıyla gündeme geldi.

Sosyal yardım miktarları, farklı gelir aralıklarına göre değişiklik göstermekte ve aylık olarak hak sahiplerine ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu ödemelerin Ocak ayı için ne zaman yapılacağı ve zam oranının ne kadar olduğu konusunda resmi bir açıklama beklenmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2024 Ocak ayı için Aile Destek Ödemesi'nin artıp artmadığı ve miktarının ne kadar olduğu, vatandaşlar tarafından sıkça sorulan bir konudur. Memur ve emekli maaşlarına %49,25, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise %37,55 oranında zam yapılmıştır. Ancak Aile Destek Ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MİKTARI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını ve bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, program kapsamında bugüne kadar toplam 64,3 milyar TL destek sağlandığını belirtti.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Vatandaşlar, her ay yapılan Aile Destek Ödemeleri'nin hesaplarına geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden kontrol edebilirler. Sorgulama yapmak için e-Devlet sistemi üzerinden "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" altındaki "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numarası ile giriş yapılmalıdır.