2024-ALES/1 başvuruları başladı

Kaynak: İHA
2024-ALES/1 başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-ALES/1 başvurularının başladığını bildirdi.

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) için ÖSYM'den açıklama geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak sınav için başvurular başladı.

Başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek olan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da başvurusunu yapabilecek.

Ayrıca duyuruda, adaylara 2024-ALES/1 kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgusu yapıldı.

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