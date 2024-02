2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. İşte ödül töreninden zaferle ayrılanlar...

Britanya Film Akademisi tarafından 77. kez verilen BAFTA Ödülleri, David Tennant'ın sunumunda bulunduğu ödül töreniyle sahiplerini buldu. Bu yıl BAFTA adaylıklarına, toplamda 13 kategoride aday gösterilen ve favori film olarak beğeni gören "Oppenheimer" ve 11 kategoride aday gösterilen "Poor Things" adeta damgasını vurmuştu.

Ödül gecesinden En İyi Film dahil olmak üzere toplam yedi ödülü toplayarak ayrılan "Oppenheimer", Christopher Nolan'a En İyi Yönetmen, Robert Downey Jr.'a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Cillian Murphy'e En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Poor Things" filmindeki övgü alan performansıyla Emma Stone'a gitti.

İşte 2024 BAFTA Ödülleri'nin tüm kazananları şöyle:

FİLM: Oppenheimer

BRİTANYA YAPIMI FİLM: The Zone of Interest

YABANCI FİLM: The Zone of Interest

YÖNETMEN: Christopher Nolan, Oppenheimer

KADIN OYUNCU: Emma Stone, Poor Things

ERKEK OYUNCU: Cillian Murphy, Oppenheimer

YARDIMCI KADIN OYUNCU: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Robert Downey Jr., Oppenheimer

İLK FİLM (Britanyalı yazar, yönetmen ya da yapımcı): Earth Mama

BELGESEL: 20 Days In Mariupol

ANİMASYON FİLM: The Boy And The Heron

ÖZGÜN SENARYO: Anatomy of a Fall

UYARLAMA SENARYO: Cord Jefferson, American Fiction

KASTİNG: The Holdovers

SİNEMATOGRAFİ: Oppenheimer

KOSTÜM TASARIMI: Poor Things

KURGU: Oppenheimer

SAÇ ve MAKYAJ: Poor Things

ORİJİNAL MÜZİK: Oppenheimer

PRODÜKSİYON TASARIMI: Poor Things

GÖRSEL EFEKT: Poor Things

SES: The Zone of Interest

KISA ANİMASYON: Crab Day

KISA FİLM: Jellyfish and Lobster

YÜKSELEN YILDIZ: Mia McKenna-Bruce