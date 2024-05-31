2024 devlet bursu ne kadar?

Ekonomik zorluk içinde olan ailelerin okuyan çocuklarına, devletin çeşitli kurumları tarafından her yıl düzenli olarak burs veriliyor. Bu burslar, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerin yanı sıra, belirli koşulları sağlayan üniversite öğrencilerine de sunuluyor.

Öğrenciler ve aileleri, 2024 yılı için devlet tarafından belirlenen burs miktarlarını öğreniyor. Bu kapsamda İOKBS bursu, YÖK bursu, lisans YÖK bursu ve TEBİP lisans bursu gibi farklı burslar bulunuyor. Bu yazıda, devlet tarafından sağlanan tüm bursların 2024 yılı için miktarlarına değineceğiz. Ayrıca, en çok araştırılan İOKBS bursundan yararlanmak için gereken şartları da ele alacağız.

İOKBS BURSU NEDİR?

İOKBS, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik bir bursluluk sınavını temsil ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bu program, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere parasız yatılılık veya burs imkanı sunmaktadır. İOKBS'ye başvurabilmek için belirlenen şartlar şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Başvuran kişinin ilköğretim veya ortaöğretim seviyesinde eğitim alıyor olması

3. Sınavın yapıldığı yıl içinde okul değiştirmemiş olmak

4. Ailenin bir önceki mali yılda belirlenen gelir sınırını aşmaması

5. Her yıl belirlenen akademik başarı kriterlerini sağlamak

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İOKBS burs ücretleri, memur maaşı katsayısı oranına göre hesaplanıyor. Son zam ile birlikte, Temmuz ile Aralık ayları arasında İOKBS burs ücreti 863 TL olarak belirlendi. Burs ücretine yüzde otuz oranında bir zam yapıldığında bin 121 lira, yüzde kırk zam yapıldığında bin 208 lira, yüzde elli zam yapıldığında ise bin 293 lira olması bekleniyor. İOKBS burs ücretleri, hak sahiplerinin hesaplarına her ayın yirmi beşinden sonra yatırılıyor.

YÖK BURSU 2024 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen diğer bir burs ise YÖK bursu. YÖK tarafından yapılan son açıklamalara göre, öğrencilere verilen burs miktarı 7 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltildi. Çalışan ve üniversite eğitimine devam eden öğrenciler için ise bu miktar 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

LİSANS YÖK BURSU 2024 YILINDA NE KADAR OLDU?

Lisans düzeyinde eğitim gören ve devlet üniversitelerinde lisans programlarında ilk üç sırayı alarak kayıt yaptıran öğrencilere verilen Lisans YÖK bursu, YÖK tarafından sunuluyor. Birçok üniversite öğrencisinin faydalandığı Lisans YÖK bursu ücretleri ise bin 875 liradan 3 bin liraya yükseltildi.

TEBİP LİSANS BURSU 2024 YILINDA NE KADAR OLDU?

Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencileri de devlet tarafından burs almaya hak kazandı. Bu öğrencilere sunulan burs ücretleri ise 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Devletin farklı kurumları tarafından verilen bu burslar, maddi sıkıntı içinde olan ve üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik. Bu burslardan yararlanabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi ve ilgili kurumlara başvuru yapılması gerekiyor. Koşulların eksiksiz olarak sağlanması ve başvuru sürecinin doğru bir şekilde tamamlanması durumunda, öğrencilere eğitimleri boyunca maddi destek sağlanıyor.