2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler, yaklaşan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılmak üzere Pazar günü sınav salonlarında yerlerini alacaklar. Sınavın ardından, öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını bekleyecek; sonuçlar yalnızca online platformlar üzerinden duyurulacak ve herhangi bir basılı belge ya da e-posta yoluyla iletilmeyecek.

Sınav sonuç ekranlarında, adayların sayısal ve sözel bölümlerdeki performanslarına dair detaylı bilgiler, ön lisans başarı puanları ve tercih edebilecekleri programlar için gerekli puanlar görüntülenebilecek. Öğrenciler, elde ettikleri puanlar doğrultusunda belirlenen kontenjanlar dahilinde lisans programlarına geçiş yapma şansı bulacaklar. DGS sonuçlarının ne zaman ilan edileceği konusunda ise belirlenen tarih şu şekilde açıklandı…

DGS SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının, belirlenen tarihte adayların erişimine sunulacağını duyurdu. Adaylar, kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla sonuç bilgilerine ulaşabilecekler. 14 Ağustos'ta açıklanacak olan sonuçlarda, adayların her iki bölümdeki performanslarına dair detaylı bilgiler yer alacak.

DGS SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı sayılmak için adayların belirlenen sınav yönergelerine riayet etmeleri şarttır. Yönergelere aykırı davranış sergileyen adayların sınav sonuçları iptal edilecektir.

Öğrencilerin, sınavın yapılacağı salona atanmış oldukları yerde bulunmaları, sınav öncesinde giriş dokümanlarını ilgili görevliye vermeleri, herhangi bir kopya çekme eyleminde bulunmamaları ya da buna aracılık etmemeleri, soruları belirtilen süre zarfında cevaplamaları ve sınav salonunda görevlilerin talimatlarına uymaları gerekmektedir.