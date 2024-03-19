2024 İlkbahar/Yaz sezonu için dikkat çeken moda önerileri

Bottega Veneta'nın deri ustalığı, parlak gelincik rengi elbiseler ve muz yaprağı yeşili sandaletlerle kalpleri fethetti.

Matthieu Blazy'nin “Yolculuk, varış noktasından daha önemlidir” felsefesi, Bottega Veneta'nın ikonik intrecciato dokuma çantalarından, deri detaylı şık pançolara kadar uzanan zarif tasarımlarda kendini gösterdi.

Marni'nin tasarımcısı Francesco Risso, Isabel Marant'ın kırmızının büyüsüne kapılan vücut hatlarını vurgulayan deri kreasyonlarıyla, geçen sezonun mikro çanta trendini bu yıl da sürdürüyor.

Balmain'in Paris'teki gösterisinden kısa bir süre önce yaşanan hırsızlık olayı, Olivier Rousteing'in liderliğindeki ekibin olağanüstü çabaları sayesinde toparlanan koleksiyonun hafızalardaki yerini korudu.

Elektrik turuncusu rugan mini elbise, sezonun deri renk paletinin çarpıcı bir özeti olarak dikkat çekti.

2024 İlkbahar/Yaz sezonunda, deri kullanımında sürdürülebilirlik ön planda.

Alaia'nın dikkat çeken kombinasyonu, selülozdan üretilen viskoz kumaşın parlak ve sert dokusuyla deri görünümünü taklit ediyor ve gökyüzü mavisi bir üniforma gibi etkileyici bir siluet sunuyor.

Stella McCartney, biyoteknoloji kullanarak geliştirilen yeni nesil kumaşlarla, podyumun çiçek kolajlı kostümlerinden ayrılan, daha gerçekçi bir yaklaşım sergiliyor.

Hermès, kırmızının çeşitli tonlarında deri şortlar, bustiyerler ve oversize ceketlerle, doğadan ilham alan vegan deri materyalleri kullanarak sürdürülebilir moda anlayışını benimsiyor.

Ganni gibi markalar ise, enerjik tonlarda sofistike bir safari temasıyla koleksiyonlarını zenginleştiriyor.