2024 İlkbahar/Yaz sezonu için dikkat çeken moda önerileri

Kaynak: Haber Merkezi
2024 İlkbahar/Yaz sezonu için dikkat çeken moda önerileri
2024 İlkbahar/Yaz sezonu için moda evleri, genellikle siyah ve kahverengi tonlarında gördüğümüz deri parçaları, canlı ve çekici renklerle sunarak bahar gardıroplarına taze bir soluk getirmesiyle dikkat çekti.

Bottega Veneta'nın deri ustalığı, parlak gelincik rengi elbiseler ve muz yaprağı yeşili sandaletlerle kalpleri fethetti.

Matthieu Blazy'nin “Yolculuk, varış noktasından daha önemlidir” felsefesi, Bottega Veneta'nın ikonik intrecciato dokuma çantalarından, deri detaylı şık pançolara kadar uzanan zarif tasarımlarda kendini gösterdi.

Marni'nin tasarımcısı Francesco Risso, Isabel Marant'ın kırmızının büyüsüne kapılan vücut hatlarını vurgulayan deri kreasyonlarıyla, geçen sezonun mikro çanta trendini bu yıl da sürdürüyor.

Balmain'in Paris'teki gösterisinden kısa bir süre önce yaşanan hırsızlık olayı, Olivier Rousteing'in liderliğindeki ekibin olağanüstü çabaları sayesinde toparlanan koleksiyonun hafızalardaki yerini korudu.

Elektrik turuncusu rugan mini elbise, sezonun deri renk paletinin çarpıcı bir özeti olarak dikkat çekti.

2024 İlkbahar/Yaz sezonunda, deri kullanımında sürdürülebilirlik ön planda.

Alaia'nın dikkat çeken kombinasyonu, selülozdan üretilen viskoz kumaşın parlak ve sert dokusuyla deri görünümünü taklit ediyor ve gökyüzü mavisi bir üniforma gibi etkileyici bir siluet sunuyor.

Stella McCartney, biyoteknoloji kullanarak geliştirilen yeni nesil kumaşlarla, podyumun çiçek kolajlı kostümlerinden ayrılan, daha gerçekçi bir yaklaşım sergiliyor.

Hermès, kırmızının çeşitli tonlarında deri şortlar, bustiyerler ve oversize ceketlerle, doğadan ilham alan vegan deri materyalleri kullanarak sürdürülebilir moda anlayışını benimsiyor.

Ganni gibi markalar ise, enerjik tonlarda sofistike bir safari temasıyla koleksiyonlarını zenginleştiriyor.

İlgili Haberler
Moda endüstrisinin yıldızları ödüllerine kavuştu
Moda endüstrisinin yıldızları ödüllerine kavuştu
Ünlü markanın yeni moda 'Kırışık pantolonu'nu giyer miydiniz?
Ünlü markanın yeni moda 'Kırışık pantolonu'nu giyer miydiniz?
Ünlü oyuncu modacıyla nişanlandı. Düğünün yapılacağı yer belli oldu
Son Haberler
Tekirdağ’da 4 zehir taciri yakalandı Yerel Haberler
Tekirdağ’da 4 zehir taciri yakalandı
Kürtçü Rasim Ozan: Erdoğan İmralı’ya tecridi kaldırsın villa yapsın Devlet Bey saygı duyar Gündem
Kürtçü Rasim Ozan: Erdoğan İmralı’ya tecridi kaldırsın villa yapsın Devlet Bey saygı duyar
Şiddetli yağış ev yıktı Gündem
Şiddetli yağış ev yıktı
KOSGEB 2023’te yüz binden fazla işletmeye destek verdi Ekonomi
KOSGEB 2023’te yüz binden fazla işletmeye destek verdi
Emekliler böyle isyan etti: O manda yoğurdu yesin gariban aç susuz kalsın Gündem
Emekliler böyle isyan etti: O manda yoğurdu yesin gariban aç susuz kalsın
İmamoğlu’ndan 'Seni Cumhurbaşkanı yapacağız' sözüne yanıt 'Şimdi başımızı sıkıntıya sokma' Gündem
İmamoğlu’ndan 'Seni Cumhurbaşkanı yapacağız' sözüne yanıt 'Şimdi başımızı sıkıntıya sokma'
Kaputu açtı araç alevler içinde kaldı Gündem
Kaputu açtı araç alevler içinde kaldı