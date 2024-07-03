2024 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2024 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan, kıdem tazminatı tavanındaki güncellemeyi yakından takip ediyor.

Emeklilik ve kıdem tazminatı haklarına sahip olan memurlar, işten ayrıldıklarında alacakları ücretlerde artış bekleyebilirler. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, zam oranları netleşecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Temmuz'da, memur ve memur emeklileri için zam oranının açıklanması bekleniyor. Bu oranın belirlenmesiyle birlikte, kıdem tazminatı tavanının da yeni değeri netlik kazanacak. Zam oranının duyurulması, memur ve emekliler için maaşlar ve kıdem tazminatı tavanında önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

kidem-tazminati-nedir-736x414-1.png

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Yılın ilk yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı, 35.058,58 TL olarak belirlendi. Enflasyon oranlarına bağlı olarak yapılan yeni düzenleme ile bu rakamın 42.193 TL'ye çıkması bekleniyor. Öte yandan, asgari ücretle çalışanlar için kıdem tazminatı tavanının 20.002 TL olarak sabit kalacağı ifade edildi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni kıdem tazminatı tavan oranı, memur maaşlarındaki artışa endeksli olarak ayarlanacak. Altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan genelge ile kesin oran belirlenecektir.

İlgili Haberler
Merih Demiral ödülü kaptı
Merih Demiral ödülü kaptı
İsmail Yüksek: Gerçekçi olmalıyız
İsmail Yüksek: Gerçekçi olmalıyız
Asansörle duvar arasında sıkışan kadın can verdi
Asansörle duvar arasında sıkışan kadın can verdi
6-1'in intikamı
6-1'in intikamı
2. MTV taksit ödemesi ne zaman?
Nihat Doğan "Bülent Ersoy kadar cimrisini görmedim"
Nihat Doğan "Bülent Ersoy kadar cimrisini görmedim"
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Miras kavgası kanlı bitti. Anne ve 2 kızı öldüresiye darp edildi
Miras kavgası kanlı bitti. Anne ve 2 kızı öldüresiye darp edildi
Son Haberler
İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı yaralı Yerel Haberler
İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı yaralı
Marmaray durdu milli coşkuya ortak oldu Gündem
Marmaray durdu milli coşkuya ortak oldu
Altını kuyumcudan mı almalı bankadan mı İslam Memiş farkı anlattı Ekonomi
Altını kuyumcudan mı almalı bankadan mı İslam Memiş farkı anlattı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Gündem
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Araç kredisi çekenler dikkat. Bankalar ruhunuz duymadan otomatik olarak çekiyor Ekonomi
Araç kredisi çekenler dikkat. Bankalar ruhunuz duymadan otomatik olarak çekiyor
Üniversite öğrenim ücretlerine zam! Ekonomi
Üniversite öğrenim ücretlerine zam!