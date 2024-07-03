2024 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Emeklilik ve kıdem tazminatı haklarına sahip olan memurlar, işten ayrıldıklarında alacakları ücretlerde artış bekleyebilirler. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, zam oranları netleşecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Temmuz'da, memur ve memur emeklileri için zam oranının açıklanması bekleniyor. Bu oranın belirlenmesiyle birlikte, kıdem tazminatı tavanının da yeni değeri netlik kazanacak. Zam oranının duyurulması, memur ve emekliler için maaşlar ve kıdem tazminatı tavanında önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Yılın ilk yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı, 35.058,58 TL olarak belirlendi. Enflasyon oranlarına bağlı olarak yapılan yeni düzenleme ile bu rakamın 42.193 TL'ye çıkması bekleniyor. Öte yandan, asgari ücretle çalışanlar için kıdem tazminatı tavanının 20.002 TL olarak sabit kalacağı ifade edildi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni kıdem tazminatı tavan oranı, memur maaşlarındaki artışa endeksli olarak ayarlanacak. Altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan genelge ile kesin oran belirlenecektir.