2024 Lise ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, öğrencilerin merakla beklediği ikinci tercih dönemi takvimi belirlendi. 2 Haziran'da yapılan sınavın sonuçlarının 28 Haziran'da ilan edilmesinin ardından, birinci tercihler tamamlandı. Şimdi, yerleşemeyen veya tercihlerini yeniden gözden geçirmek isteyen öğrenciler için yeni bir fırsat doğdu. LGS'nin ikinci tercih dönemi, öğrenciler için geleceklerini biçimlendirecek kritik bir evre olarak dikkat çekiyor. İşte, LGS'nin ikinci tercih döneminin tarihleri...

LGS TERCİH SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim uyarınca, LGS tercih işlemleri 28 Haziran itibarıyla başlamış olup, 17 Temmuz tarihinde tamamlanacaktır. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri, 22 Temmuz 2024'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, öğrencilerin ikinci nakil tercihleri için belirlenen tarihler 29 Temmuz ile 2 Ağustos 2024 arasında olacak. Bu dönemde, adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Önemli tarihler arasında, 28 Haziran'da merkezi sınav puanlarının ve tercihlere esas kontenjan tablolarının açıklanması yer alıyor.

Aynı gün başlayıp 16 Temmuz'a kadar sürecek olan özel ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların kayıtları da tamamlanacak. 17 Temmuz'a kadar yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak, 22 Temmuz'da ise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar duyurulacak. İlk nakil tercih başvuruları 22 ile 26 Temmuz tarihleri arasında alınırken, ilk nakil sonuçları 29 Temmuz'da ilan edilecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz'dan itibaren başlayıp, 2 Ağustos'a kadar devam edecek.