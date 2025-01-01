2024 MasterChef şampiyonu ne zaman belli olacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2024 MasterChef şampiyonu ne zaman belli olacak?

MasterChef Türkiye yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Bu yılın şampiyonunun belli olacağı tarih açıklandı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen programlarından MasterChef Türkiye’nin final haftası takvimi belli oldu.

MasterChef yarışmasında son haftalarda dört yarışmacı kaldı.

Kalan dört isim arasından ilk iki finalist belli olacak ve ardından büyük finalde şampiyon için mücadele başlayacak.

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9 Ocak 2024 tarihinde ilk finalist açıklanacak. Ardından 10 Ocak'ta ikinci finalist belirlenecek. 11 Ocak 2024 Cumartesi günü ise büyük final gecesi ise şampiyon belli olacak.

Sezonun şampiyonu TV 8'de her yıl olduğu gibi canlı yayınla duyurulacak.

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