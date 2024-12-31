MasterChef'ten 1 puan farkla elendi! Beyza’nın ilk paylaşımı olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef'ten 1 puan farkla elendi! Beyza’nın ilk paylaşımı olay oldu

Masterchef 2024'ün dikkat çeken yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, finale yükselemedi. Beyza yarışmadan elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

MasterChef Türkiye'nin iddialı isimlerinden biri olan Beyza, 30 Aralık'taki eleme gecesinde büyük bir mücadele sergiledi. Son dört finalist arasına girmek için mutfakta ter döken Beyza, rakibi Kerem'e sadece 1 puan farkla yenilerek yarışmaya veda etti. Bu sonuçla Kerem, MasterChef'te finale kalan dördüncü yarışmacı oldu.

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SOMER ŞEF: MUCİZE SENİN GÖBEK ADIN

Somer Şef, Beyza'nın elenmesi üzerine şunları söyledi:

"Mucize senin göbek adın. Beyza, bizim için güçlü bir kadın figürünün önemli örneklerinden biri. Aldığın kararlarla pek çok insana ilham verdin ve örnek oldun. Gönüllerimizin şampiyonusun."

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“GÜLDÜK, AĞLADIK AMA HEP DİK DURDUK”

Beyza elendikten sonra sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Beyza Huri Aydın, "Ve işte muhteşem bir yolculuğun sonuna geldik; güldük, ağladık ama hep dik durduk sizlerin desteğiyle. Her şey için teşekkür ederim, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Beyza'nın güçlü duruşu ve karşılaştığı zorluklara rağmen gösterdiği azim, izleyicilerden büyük takdir aldı. Paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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