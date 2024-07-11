2024 ÖSYM takvimi: ALES/3 ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
2024 ÖSYM takvimi: ALES/3 ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için sınav takvimini güncelledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimini güncelledi. ALES/3 için başvuru süreci, adayların yoğun ilgisiyle başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, ALES/3 başvuruları 1 Ekim'de başlayıp 9 Ekim'e kadar devam edecek.

fgrwse.jpg

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Geç başvuru günü ise 16 Ekim olarak açıklandı. ALES/3 sınavı, 17 Kasım'da yapılacak ve sınav sonuçları 6 Aralık'ta adayların erişimine sunulacak. Öte yandan, ALES/2 sınavına ilişkin başvurular sona erdi ve sınav, 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. ALES/2 sonuçları ise 16 Ağustos'ta adayların bilgisine sunuldu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden takip edebilirler.

İlgili Haberler
Erdoğan, Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı
Erdoğan, Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı
Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeye gidiyor! İlk 6 madde kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeye gidiyor! İlk 6 madde kabul edildi
Kocasının kafasına demir sopayla vurarak öldürdü
Kocasının kafasına demir sopayla vurarak öldürdü
Kritik 6 özelliği ortaya çıktı. Taze domatesin tadını alacaksınız
Kritik 6 özelliği ortaya çıktı. Taze domatesin tadını alacaksınız
New York borsası kritik gün öncesi yüksek kapandı
New York borsası kritik gün öncesi yüksek kapandı
Yemek siparişi geciken küçük kız: 'Nerede kaldın açlıktan öldüm'
Yemek siparişi geciken küçük kız: 'Nerede kaldın açlıktan öldüm'
'Türkiyeli değil Türk' pankartı gündem oldu
'Türkiyeli değil Türk' pankartı gündem oldu
Yangına uykuda yakalandı. Komşuları olmasa ölecekti
Yangına uykuda yakalandı. Komşuları olmasa ölecekti
Kaizer Chiefs direktörü Büyükelçimizi ziyaret etti
Kaizer Chiefs direktörü Büyükelçimizi ziyaret etti
Son Haberler
Erdoğan, Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı Dünya
Erdoğan, Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı
İBB deniz otobüsü seferlerini genişletiyor! Gündem
İBB deniz otobüsü seferlerini genişletiyor!
NATO aile fotoğrafında herkes ona odaklandı: İşte dikkat çeken detay... Dünya
NATO aile fotoğrafında herkes ona odaklandı: İşte dikkat çeken detay...
Genel Kurul'da 'Suriye' ve 'Kürt' tartışması: "Suriye yönetimi bu ülkeye tehdit değildir" Gündem
Genel Kurul'da 'Suriye' ve 'Kürt' tartışması: "Suriye yönetimi bu ülkeye tehdit değildir"
Kamu memurları için sınırlama getirildi! Komisyonda kabul edildi Ekonomi
Kamu memurları için sınırlama getirildi! Komisyonda kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeye gidiyor! İlk 6 madde kabul edildi Gündem
Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeye gidiyor! İlk 6 madde kabul edildi