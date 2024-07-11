2024 ÖSYM takvimi: ALES/3 ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimini güncelledi. ALES/3 için başvuru süreci, adayların yoğun ilgisiyle başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, ALES/3 başvuruları 1 Ekim'de başlayıp 9 Ekim'e kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Geç başvuru günü ise 16 Ekim olarak açıklandı. ALES/3 sınavı, 17 Kasım'da yapılacak ve sınav sonuçları 6 Aralık'ta adayların erişimine sunulacak. Öte yandan, ALES/2 sınavına ilişkin başvurular sona erdi ve sınav, 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. ALES/2 sonuçları ise 16 Ağustos'ta adayların bilgisine sunuldu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden takip edebilirler.