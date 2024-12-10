2024 WTA Yılın Oyuncusu Ödülü Sabalenka'nın oldu

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2024 WTA Yılın Oyuncusu Ödülü Sabalenka'nın oldu

Aryna Sabalenka, 2024'ün WTA Yılın Oyuncusu seçildi. İki Grand Slam şampiyonluğu ve iki WTA 1000 turnuvası zaferiyle, Belaruslu tenisçi 1 numaraya yükseldi.

Aryna Sabalenka, bu yılki olağanüstü performansıyla WTA Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı. 2024 yılında dört önemli turnuvada zafer kazanan 26 yaşındaki Belaruslu tenisçi, Ocak ayında Avustralya Açık'ı, Eylül'de ise ABD Açık'ı kazanarak üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Sabalenka, Ağustos ayında Cincinnati Açık'ı ve Ekim'de Wuhan Açık'ı kazanarak, Wuhan'da üç kez üst üste şampiyon olan ilk kadın tenisçi olarak tarihe geçti. Bu başarılarla beraber Ekim ayında dünya sıralamasında 1 numaraya yükselerek, 11 aydır zirvede olan Polonyalı Iga Swiatek'in yerini aldı.

Sezon boyunca 56 galibiyet ve 14 mağlubiyetle tamamlayan Sabalenka, Wimbledon'da yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvaya katılamamış ve Ağustos ayındaki Olimpiyat Oyunları'ndan da sağlığına öncelik vermek için çekilmişti. Bu engellere rağmen, Sabalenka'nın performansı yıl boyunca dikkat çekici oldu ve ona ilk kez bu prestijli ödülü kazandırdı.

Sabalenka, son iki yılın şampiyonu Swiatek'in ardından bu ödülü alan isim oldu. WTA Yılın Oyuncusu ödülü, uluslararası tenis medyasının oylarıyla belirleniyor. Bu yıl Sabalenka'nın başarıları, onu bu ödül için açık ara favori yaptı, özellikle de iki Grand Slam zaferi ve WTA 1000 turnuvalarındaki başarılarıyla tenis dünyasında damga vurdu.

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