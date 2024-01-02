2024 yılı resmi tatil tarihleri belli oldu. Bayram tatilleri kaç gün olacak

Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı resmi tatil tarihleri belli oldu. Bayram tatilleri kaç gün olacak
Yeni yıla girmemizle beraber, resmi tatillerin kaç gün olacağı da kesinleşti. Ramazan Bayramı Kurban Bayramı tatilleri kaç gün olacak?

2024 yılının başlamasıyla beraber, yıl içindeki resmi tatillerin kaç gün olacağı ve hangi günlere denk geldiği vatandşlar tarafından merak konusu oldu.

Resmi ve Dini bayramlarda uygulanan tatillerin kaç gün olacağı ve hangi günlere denk geldiği haberimizde.

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1-) RAMAZAN BAYRAMI

Yeni yılda ilk olarak Ramazan Bayramından resmi tatil yapacağız.

10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 12 Nisan Cuma günü son bulacak.

Bayramın son gününün Cuma gününe denke gelmesinden dolayı 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri de tatile eklenecek.

2-) 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

3-) 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

4-) 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

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5-) KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramının arifesine den geldiğinden dolayı çalışanlar, 15 Haziran Cumartesi günü yarım gün çalışacak.

16-17-18 ve 19 Haziran da resmi tatil olacak ve tatilin son günü hafta içine denk geldiği için herhangi uzatma söz konusu değil.

6-) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ

7-) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

8-) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Böylelikle hafta sonlarına denk gelen günleri saymazsak, 2024 yılında çalışanlar 15,5 gün tatil yapacak.

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